Falköping: Brand i villa

Ambulans och räddningstjänst larmades vid 01.30-tiden till Hornborga på östra sidan av Honborgasjön. När räddningstjänsten kom på plats brann det kraftigt i villan. En person ska ha funnits i fastigheten när branden startade men enligt räddningstjänsten ska personen ha lyckats ta sig ut på egen hand och togs omhand av ambulanspersonal då denne andats in lite rök.

