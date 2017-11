Örebro: Bilbrand i Vivalla

Polis och räddningstjänst kallades vid 01.30-tiden till Krönikegatan i Vivalla där det ska börjat brinna i minst en personbil. På plats var en bil i det närmaste övertänd och ytterligare två fordon hade fått skador. En väktare som snabbt var på plats ska ha lyckats dämpa branden något uppger polisen. Vad som orsakat branden finns i nuläget inga uppgifter om.

