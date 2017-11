Ulricehamn: Singelolycka på riksväg 40

En singelolycka inträffade vid tretiden i natt på riksväg 40 nära Kinnaredskorset mellan Ulricehamn och Gullered. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen men det är i skrivande stund oklart vad gäller personskador.

