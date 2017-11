Skellefteå: Trafikolycka på Skråmträskvägen

Vid 06.40 på onsdagsmorgonen larmades ambulans och räddningstjänst till Skråmträskvägen straxt utanför Skellefteå där det ska ha inträffat en trafikolycka mellan flera fordon. Det är ännu oklart hur många personer som färdats i fordonen och om någon av dessa har skadats.

