Halmstad: Död person anträffad

Polisen fick på förmiddagen in uppgifter på att vittne sett en kropp i Nissan. Kroppen senare i centrala delar av Halmstad. Det visar sig vara en kvinna. Hon kan identifieras och dödsfallet fastställs. Kvinnan var i 65-årsåldern. Anhöriga underrrättade. I nuläget har polisen inga brottsmisstankar. Kroppen kommer dock att genomgå en rättsmedicinsk undersökning för att säkerställa att inget brott har begåtts.

