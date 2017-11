Mora: Älgolycka på riksväg 70

En älgolycka inträffade vid 00.30-tiden i natt på riksväg 70 nära avfarten till Säs utanför Mora. Enligt uppgifter ska föraren som färdats ensam i fordonet ha kunat ta sig ur själv och det är oklart om denne behövde transporteras till sjukhus.

