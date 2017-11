Arlanda: Asfaltsbil med gasol började brinna

En asfaltsbil med 500 liter gasol började straxt efter tre att brinna på Arlandaleden utanför bana 1 vid Arlanda flygplats. Polis samt räddningstjänst kallades till platsen och det är ännu oklart om man tvingades spärra av området .

