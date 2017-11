Mark: Bärgningsbil körde in i lastbil

Uppdatering: Det var en större bärgningsbil som körde in i en lastbil tidigare på riksväg 41. Då lastbilen blev påkörd så körde även den in i en personbil. Olyckan ska ha inträffat i höjd med Istorpsvägen i Horred. Två personer ska ha skadats och tagits omhand av sjukvårdspersonal. Vägen vid olycksplatsen stängdes av helt under räddningsarbetet.

