Linköping: Misshandlad med cykelkedja

Polisen kontaktades på eftermiddagen av personal på ett stödboende på Isidor Kjellbergs gränd. En man har blivit misshandlad. Gärningsmannen hade lämnat platsen. Den drabbade personen var en besökare på boendet och hade blivit slagen med en cykelkedja. Mannen hade en sårskada och fick åka med ambulans till sjukhus. Polisen har pratat med den drabbade och upprättat en anmälan om misshandel. Det finns en misstänkt namngiven gärningsman men denne är inte gripen för brottet.

