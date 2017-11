Solna: Misstänkt farligt föremål utanför polisstation

Ett misstänkt farligt föremål har anträffats utanför polisstationen på Sundbybergsvägen i Skytteholm, Solna. Området utanför polisstationen på adressen har spärrats av och tekniker har anlänt till platsen och påbörjat sitt arbete vid 19:35-tiden uppger polisen.

