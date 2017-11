Skellefteå: Kvinna försvunnen i Ursviken

19:45 anmäldes en kvinna försvunnen från ett äldreboende på Skyttevägen i Ursviken i Skellefteå. Ett flertal polispatruller arbetar med ärendet under ledning av en polisinsatschef från Skellefteå. En hundpatrull från Luleå är på väg för att ansluta till eftersöket.

Signelement 72 år, klarröd jacka, mörka byxor, går krokigt och har rollator, 160 cm lång, mörka glasögon. Vid iakttagekser: ring polisen på 114 14 och begär att bli kopplad till RLC. I akuta fall ring 112.

