Åstorp: Personbil körde in i träd

En personbil körde i kväll av vägen och in i ett träd på länsväg Lv 1808 vid Vrams Gunnarstorp utanför Åstorp. Vägen vid olycksplatsen stängdes av helt under räddningsarbetet. Polisen har för närvarande inga uppgifter hur det gick för de som färdades i fordonet.

