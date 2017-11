Eskilstuna: Man skjuten



SOS tog ikväll emot ett samtal från en lägenhet i området Nyfors Eskilstuna. En person uppgavs ha blivit skjuten. Ambulans och polis skickades omedelbart till platsen. Den skadade mannen, som är i 40-årsåldern, har förts till sjukhus med ambulans. Han misstänks har skjutits i underkroppen. Hans skador verkar inte vara livshotande och han var vid medvetande när han avfördes med ambulans. Lägenheten där skjutningen ska ha ägt rum är avspärrad för teknisk undersökning. I nuläget är ingen gripen för brottet. Flera polispatruller och utredningspersonal arbetar intensivt med ärendet som är rubricerat som mordförsök alternativt grov misshandel.

