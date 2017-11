Gnosjö: Försvunnen man anträffad avliden

Polisen har sedan 21:30 sökt efter en 87-årig man i området Hagelstorp. Mannen anmäldes saknad av anhöriga. Flera polispatruller beordrades till platsen, även hundförare. Efter att ha sökt igenom boningshuset noggrant påbörjades sök i terrängen. En liten bit från huset anträffades mannen. Han är avliden och läkare är på väg till platsen. Anhöriga har underrättats. Polisen bedömer i nuläget att inget brott ligger bakom dödsfallet.

