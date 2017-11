Härjedalen: Singelolycka på riksväg 84

En singelolycka med en personbil inträffade straxt efter midnatt på riksväg 84 mellan Sveg och Linsell i Härjedalen. Enligt uppgifter ska en personbil kört av vägen och in i ett träd. Det är i skrivande stund oklart om föraren som färdats ensam i fordonet kom till skada.

