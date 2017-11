Solna: Explosion i trapphus

Någon form av explosion inträffade i natt i ett trapphus på Skytteholmsvägen i Solna. Enligt uppgifter kan det röra sig om en handgranat. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada vid händelsen och platsen spärrades av för teknisk undersökning.

