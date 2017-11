Töreboda: Singelolycka vid Fägre

En singelolycka inträffade på morgonen på länsväg 3027 vid Fägre. Det var en bil som kört av vägen och hamnat på sidan. Föraren, en kvinna, var chockad och fördes med ambulansen till sjukhus med lindriga skador.

