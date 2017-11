Höör: Guldbutik utsatt för rån

Polis larmades på morgonen till en guldbutik på Storgatan i Höör med anledning av ett rån. Två maskerade gärningsmän har gått in i butiken bärandes på tillhygge, plockat på sig gods och lämnat platsen på inledningsvis okänt sätt. Några fysiska personskador har inte förekommit. Inga kunder ska ha befunnit sig i butiken under händelsen.

