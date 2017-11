Norrköping: Trafikolycka på E4

En trafikolycka har inträffat på E4 i norrgående körfält i höjd med Stenkullen. Enligt de första uppgifterna ska det röra sig om en kökrock där ett av fordonen har avvikit från platsen. Om någon person har skadats vid händelsen är för närvarande oklart.

