Åre: Trafikolycka vid Skalstugan

Två personbilar som kolliderat på väg 322 i höjd med Skalstugan. Enligt polisen ska det vara minst fyra personer inblandade, oklart skadeläge men en person är fastklämd. Norsk helikopter och norska ambulanser bistår svensk räddningspersonal.

Both comments and pings are currently closed.