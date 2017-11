Järfälla: Man svårt misshandlad

En man är påträffad svårt skadad liggande utomhus på marken i Kallhäll, Järfälla. När räddningspersonal kommer till platsen visar det sig att personen har skador som tyder på att han blivit misshandlad. Flera patruller är på platsen tillsammans med ambulans och räddningstjänst för att utreda vidare vad som hänt.

Both comments and pings are currently closed.