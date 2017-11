Markaryd: Lastbil i diket

En lastbil körde i natt i diket nära avfarten till Holma väster om Markaryd. Det har inte framkommit om någon person behövde föras till sjukhus. Trafikverket uppgav att det var begränsad framkomlighet på riksväg 15 där olyckan ska ha inträffat.

Both comments and pings are currently closed.