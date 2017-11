Västerås: Bil körde mot trafiken

En polispatrull försökte stoppa en bil som kört mot färdriktningen på Råbyleden i Västerås under natten. I samband med stoppet börjar föraren att backa och poliserna blir tvungna att krossa en ruta på bilen för att få stopp på färden. Mannen rapporteras för trafikbrottet och för att bilen var oskattad och avställd.

