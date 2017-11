Kisa: Singelolycka på länsväg 134

Ambulans och räddningstjänst larmades straxt före sju till länsväg 134 straxt öster om Kisa där en personbil ska ha kört av vägen och in i en bergvägg. Det är i skrivande stund oklart hur det gått för de som färdats i fordonet.

