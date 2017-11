Sundsvall: Frontalkrock på E4

En frontalkrock inträffade vid sjutiden på E4 i höjd med Armsjön söder om Kvissleby. Enligt polisen har vägen stängts av helt för trafik under räddningsarbetet och man har ännu inga uppgifter om hur många personer som har skadats.

