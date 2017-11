Göteborg: Flera gripna för ordningslagen

Vid Lisebergs södra parkering samlades på eftermiddagen ett 40-tal svartklädda personer enligt en inringare. Polis åker till platsen för att samtala med personerna som verkar starta en demonstration, detta utan tillstånd. De svartklädda tar fram fanor och påbörjar en marsch mot centrum. Mycket tyder på att det rör sig om NMR. Vid Korsvägen uppmanas demonstranterna av polis att avbryta sin demonstration. Åtta personer omhändertas här, misstänkta för ohörsamhet mot ordningmakten. Flera demonstranter springer från platsen i olika riktningar mot centrum. Inga uppgifter finns om personskador.

