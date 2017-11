Linköping: Trafikolycka på Malmslättsvägen

En trafikolycka har inträffat på Malmslättsvägen i Linköping. Enligt uppgifter ska sammanlagt 10 personer vara inblandade i olyckan. Minst en av de inblandade uppges klaga över smärtor. Räddningsenheter är på väg till platsen.

