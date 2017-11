Smålandsstenar: Brand i ladugård

Strax efter halv åtta utbröt en brand i en ladugårdsbyggnad mellan Reftele och Villstad utanför Smålandsstenar. När räddningsenheterna kom på plats var det en fullt utvecklad brand. Enligt uppgifter ska det inte ha funnits några djur i byggnaden. Vad som orsakat branden finns ännu inga uppgifter om.

