Sundsvall: Singelolycka på E4

En personbil har kört av vägen på E4 i norrgående körfält i höjd med Stockvik söder om Sundsvall. Räddningsenheter har nyligen kommit på plats och det finns inga uppgifter om skadeläget på de som färdats i fordonet.

