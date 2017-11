Östergötland: Snön ställde till stora problem

Snön som kom under dagen i stora delar av Östergötland ställde till stora problem på många håll. Värst drabbat i Östergötland blev nog södra delen. I Åtvidabergsområdet körde sammanlagt sex bilar av vägen. Inga personer kom till skada vid händelserna men fordonen fick bärgas. Här är några av de bilar som körde av vägen på riksväg 35 mellan Broddebo och Överum.

Both comments and pings are currently closed.