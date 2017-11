Hudiksvall: Personbil sladdade av vägen

En personbil sladdade vid midnatt av vägen på Vijvägen straxt öster om Hudiksvall. Tre personer uppges ha färdats i fordonet och enligt ännu obekräftade ska ingen person funnits kvar i fordonet eller i närheten. De tre som färdades i bilen anträffades efter en stund och är unga män i de övre tonåren och kända för polisen sedan tidigare. En av de drabbade fördes i ambulans till sjukhus med lindrigare skador.

