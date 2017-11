Umeå: Person utsatt för sexuellt ofredande på krogen

Polis larmades sent på lördagskvällen till en krog i centrala Umeå där en person blivit utsatt för sexuellt ofredande av en man. På plats upprättar polispatrullen en anmälan om sexuellt ofredande samt omhändertar även den utpekade gärningsmannen för fylleri uppger Rlc-Befäl Björn Pettersson på polisen.

