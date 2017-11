Hudiksvall: Voltade flera varv med bilen

En personbil körde vid 00.30-tiden av vägen och voltade flera varv på Bergsjövägen i höjd med flygplatsen i Hudiksvall. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska de fem personer som färdats i fordonet varit ur när räddningsenheterna kom på plats och det är oklart vilka skador de ådrog sig.

