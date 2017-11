Ludvika: Kraftig smäll i Fredriksberg

Polis och räddningstjänst larmades straxt efter ett i natt till Gärdesvägen i Fredriksberg där boende hade hört en kraftig smäll. Man ska inte ha observerat någon rök eller lågor i området och i skrivande stund undersöker polis och räddningstjänst vad som kan ha orsakat smällen.

Both comments and pings are currently closed.