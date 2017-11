Karlskrona: Brand i motorfordon

Räddningstjänsten larmades vid 01.15 till riksväg 28 mellan Rödeby och Lyckeby där det ska börjat brinna i en personbil. Vad som orsakat branden är inte känt. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada vid händelsen.

