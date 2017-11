Västerås: Singelolycka i Skultuna

Polis och ambulans kallades vid tretiden till länsväg 632 i höjd med Skultuna kyrka på grund av en singelolycka. En bil med sex personer i har kört av vägen och hamnat i diket. Ingen allvarlig olycka, men fem personer var lindrigt skadade och fick åka med ambulans till vård på sjukhus. Den 17-åriga föraren klarar sig utan skador men blir istället misstänkt för vårdslöshet i trafik och olovlig körning.

