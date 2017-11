Umeå: Man utsatt för misshandel



Polis larmades vid 00.30-tiden natten mot söndagen till centrala Umeå med anledning av ett bråk. På plats anträffar polispatrullen både gärningsman och målsägande. Båda männen är i 50-årsåldern. Målsägande fick föras till sjukhus i ambulans medans gärningsmannen fick åka polisbil till polisstationen då han omhändertagits för lagen om berusade. Enligt uppgifter ska den misshandlade inte fått några allvarligare skador.

