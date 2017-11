Vetlanda: Brand i byggnad

Vid 03-tiden inkom larm om brand i byggnad strax utanför Skede i Vetlanda kommun. När första räddningsstyrka kom till platsen konstaterades fullt utvecklad brand i en byggnad, storlek cirka 15 x 7 meter. Insatsen inriktades på att dämpa branden och förhindra spridning till andra byggnader. Styrkor från Vetlanda, Kvillsfors, Korsberga och Sävsjö samt ambulans larmades till platsen. Brandorsaken är okänd och brandpersonal kommer att finnas på platsen för släckning och efterbevakning under söndagen.

Both comments and pings are currently closed.