Arboga: Brand i källare



Vid 03.30-tiden larmades räddningstjänst samt ambulans till en bostadsfastighet på Järntorget i Arboga där det börjat brinna i en källare. När man kom på plats brann det kraftigt i källaren. Även några lägenheter fick evakueras uppger polisen. I fastigheten ska det även vara en zoo-affär men det finns inga uppgifter om att någon rök ska ha trängt in i butiken. Vad som orsakat branden är än så länge oklart.

