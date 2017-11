Norrköping: Personbil av vägen på E4

En personbil körde vid 03.30-tiden av vägen på E4 i närheten av Stenkullen. Fyra personer uppges ha färdats i fordonet och enligt ännu obekräftade uppgifter ska samtliga drabbade ha förts i ambulans till sjukhus. Ingen uppges dock ha ådragit sig några allvarligare skador.

