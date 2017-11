Strängnäs: Röktuveckling från villa utanför Åkers Styckebruk

Räddningstjänsten larmades i natt till Björnsnäs utanför Åkers Styckebruk där man hade rökutveckling från övervåningen till en villa. Det har inte framkommit vad som orsakat röken eller om någon person har ådragit sig några skador.

