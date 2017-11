Skinnskatteberg: Brand i villa

Räddningstjänsten larmades straxt efter halv fem till Bernshammar mellan Kolsva och Skinnskatteberg där det ska börjat brinna i en villa. Enligt polisen ska villan inte gått att rädda utan kommer att brinna ner. En kvinna som bodde i villan har förts i ambulans till sjukhus men ska inte vara allvarligt skadad. Vad som orsakat branden är ännu oklart och man har spärrat av platsen för teknisk undersökning.

