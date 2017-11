Olofström: Singelolycka på riksväg 15

En singelolycka inträffade i natt på riksväg 15 nära Vilshult norr om Olofström. En personbil ska ha kört av vägen och in i ett träd. Vid olyckan började även fordonet att brinna. Föraren hade när räddningsenheter kom på plats avvikit och det är ännu oklart om denne ådragit sig några skador.

