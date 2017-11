Västerås: Somnade i duschen på hotell

Polis fick straxt efter elva på lördagskvällen åka till ett centralt hotell i Västerås eftersom hotellets väktare behövde hjälp med ett par i 40-års åldern var aggressiva och hade haft sönder sitt rum. Det visade sig att det var en vattenläcka som berodde på att kvinnan hade somnat i duschen med vattnet på. Vattnet hade letat sig ner till rummet under och skadan upptäcktes på detta sätt. Paret avvisades från hotellet och hotellet har anmält händelsen som ett brott.

