Norrköping: Singelolycka utanför Norsholm

Ambulans och räddningstjänst larmades vid halv sex till länsväg 215 nära E4 vid Norsholm där en personbil ska ha kört av vägen och hamnat i terrängen. Enligt uppgifter ska föraren ha klarat sig oskadd från händelsen och behövde inte följa med till sjukhus.

