Tomelilla: En gripen efter efterföljande

En polispatrull försöker stoppa en personbil för kontroll på Gladanleden i centrala Tomelilla sent på lördagskvällen men föraren stannade inte utan färden gick vidare på väg 11 i riktning mot Simrishamn. Färden gick förbi Lunnarp innan den går in i Gärsnäs där bilen körde in på en återvändsgränd. Den backar sedan på polisbilen innan polis kan gripa den 28-årige föraren som misstänks för diverse trafikbrott och försök till våld mot tjänsteman alternativt försök till grov misshandel. I bilen finns två andra män i 20-årsåldern som kontrolleras. Polisbilen uppges inte ha fått några skador som förhindrar fortsatt färd. Personbilen tas i beslag enligt trafikbrottslagen 7§ skriver polisen på sin sida.

