Smålandsstenar: Singelolycka på väg 153

En singelolycka inträffade straxt före halv åtta på länsväg 153 nära Broaryd sydväst om Smålandsstenar. En personbil med två personer ska ha kört av vägen och voltat. Enligt de första uppgifterna ska båda ha kunnat ta sig ur själva och verkat ha klarat sig tillsynes oskadda.

