Västervik: Försvunnen person utanför Gamleby

Polis söker sedan lördag eftermiddag efter en försvunnen man i Rummelsrum utanför Gamleby uppger polisen på söndagsmorgonen. Mannen är försvunnen efter en skogstur under lördagen i området Nyhagen/Rummelsrum. Polis har under natten sökt i området med flera enheter, men inte hittat honom. Polisen är därför i stort behöv av hjälp från allmänheten om iakttagelser, som kan göra att mannen återfinns. Mannen är i 80-års åldern, och var vid försvinnandet klädd i svarta snickarbyxor, fodrad jeansjacka med flanellskjorta under, arbetsjacka, skärmmössa, blå vinterkeps och svarta gummistövlar. Mannen är ca 172 cm lång och bär glasögon. Tips och iakttagelser gällande mannen lämnas tacksamt till Polisen Region Syd, via växeln 114 14.

