Skellefteå: Singelolycka vid Långviken

En singelolycka inträffade på morgonen på länsväg 364 i höjd med Långviken söder om Skellefteå. Larmet kom in vid 08.40-tiden och det finns ännu inga uppgifter om eventuella personskador.

