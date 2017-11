Skellefteå: Man utsatt för misshandel

En man utsattes i natt för en misshandel i Skellefteå. Polisen var på plats och upprättade en anmälan. Ingen gärningsman fanns kvar på platsen och enligt uppgifter behövde den drabbade inte uppsöka sjukvården.

